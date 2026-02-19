Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Fokus Mengejar Hattrick

Kamis, 19 Februari 2026 – 16:33 WIB
Pemain Persib Bandung Sergio Castel (kanan) berjalan sambil memegang kepalanya seusai pertandingan melawan Ratchaburi FC pada laga 16 besar ACL II, Rabu (18/2/2026). Foto: ANTARA/Novrian Arbi/YU

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung gugur pada babak 16 besar AFC Champions League atau ACL II 2025/2026.

Persib disingkirkan oleh wakil Thailand Ratchaburi FC meski tim asuhan Bojan Hodak itu menang 1-0 atas Ratchaburi pada leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu (18/2).

Namun, Persib tetap gagal melaju ke babak berikutnya karena kalah agregat 1-3, setelah di leg pertama menelan kekalahan 0-3 di Thailand pada pekan lalu.

Pemain Persib Bandung Andrew Jung mengaku kecewa timnya gugur pada babak 16 besar.

"Seperti kata pelatih, babak pertama kami bermain bagus. Kami punya peluang, kami mencetak gol," ujar Jung yang mencetak gol tunggal kemenangan Persib di leg kedua, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (19/2).

Gol Jung tercipta pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-40.

Persib mendapatkan momentum setelah gol itu. Namun, tak bisa berbuat banyak di sisa waktu karena harus bermain dengan 10 pemain menyusul kartu merah yang diterima Uilliam Barros pada akhir babak pertama.

"Setelah itu, situasi 10 lawan 11 membuat kemenangan menjadi lebih sulit," kata striker asal Prancis tersebut.

Persib Bandung gugur di babak 16 besar ACL II meski menang 1-0 atas Ratchaburi FC pada leg kedua, kini fokus fokus mengejar hattrick.

