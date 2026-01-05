Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Gagal Menang di Markas Persik, Hodak Soroti Kinerja Buruk Wasit

Selasa, 06 Januari 2026 – 01:00 WIB
Persib Gagal Menang di Markas Persik, Hodak Soroti Kinerja Buruk Wasit - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung gagal meraih kemenangan di markas Persik Kediri seusai ditahan imbang 1-1.

Laga yang digelar di Stadion Brawijaya itu berjalan dramatis dan diwarnai kartu merah.

Datang sebagai tamu, Persib memulai laga dengan cukup menjanjikan.

Baca Juga:

Peluang demi peluang diterima anak asuh Bojan Hodak, tetapi di babak pertama belum ada satu pun gol yang tercipta.

Gol untuk Persib baru datang di babak kedua. Dua pemain dari bangku cadangan, Berguinho dan Saddil Ramdani berhasil mengubah kedudukan.

Menit 68, Saddil Ramdani memecah kebuntuan lewat sontekan menyambar Berguinho. Skor berubah menjadi 1 - 0 untuk keunggulan Persib.

Baca Juga:

Maung Bandung berusaha mempertahankan keunggulan, tetapi di sisa 10 menit pertandingan, mereka harus bermain dengan 10 pemain.

Sang pencetak gol, Saddil Ramdani, diganjar kartu kuning kedua, setelah melakukan tekel dari belakang terhadap pemain Persik, Yusuf Meilani.

Pelatih Persib Bojan Hodak kecewa dengan kepemimpinan wasit dalam laga melawan Persik Kediri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Dewi Persik  Bojan Hodak 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp