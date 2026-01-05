Persib Gagal Menang di Markas Persik, Hodak Soroti Kinerja Buruk Wasit

Selasa, 06 Januari 2026 – 01:00 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung gagal meraih kemenangan di markas Persik Kediri seusai ditahan imbang 1-1.

Laga yang digelar di Stadion Brawijaya itu berjalan dramatis dan diwarnai kartu merah.

Datang sebagai tamu, Persib memulai laga dengan cukup menjanjikan.

Peluang demi peluang diterima anak asuh Bojan Hodak, tetapi di babak pertama belum ada satu pun gol yang tercipta.

Gol untuk Persib baru datang di babak kedua. Dua pemain dari bangku cadangan, Berguinho dan Saddil Ramdani berhasil mengubah kedudukan.

Menit 68, Saddil Ramdani memecah kebuntuan lewat sontekan menyambar Berguinho. Skor berubah menjadi 1 - 0 untuk keunggulan Persib.

Maung Bandung berusaha mempertahankan keunggulan, tetapi di sisa 10 menit pertandingan, mereka harus bermain dengan 10 pemain.

Sang pencetak gol, Saddil Ramdani, diganjar kartu kuning kedua, setelah melakukan tekel dari belakang terhadap pemain Persik, Yusuf Meilani.