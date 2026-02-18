Close Banner Apps JPNN.com
Olahraga - Sepak Bola

Persib Gugur

Rabu, 18 Februari 2026 – 22:26 WIB
Persib Gugur - JPNN.COM
Leg kedua 16 Besar AFC Champions League Two Persib vs Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Mimpi Persib menembus perempat final AFC Champions League Two (ACL 2) pupus.

Leg kedua pertandingan ACL 2 melawan Ratchaburi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) berakhir 1-0 untuk kemenangan Persib.

Namun, meskipun menang, Persib dipastikan gugur alias masuk kotak atau gak main lagi di ACL Two 2026 karena kalah agregat gol 1-3 dari Ratchaburi FC. 



Babak Pertama

Persib Bandung tampil menekan pertahanan Ratchaburi FC sejak menit pertama laga.

Pasukan Bojan Hodak itu langsung tancap gas demi memburu gol cepat. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Maung Bandung pada awal babak pertama.



Kesempatan emas hadir pada menit ke-6. Berawal dari sepak pojok Thom Haye, bola mengarah tepat ke gawang Ratchaburi. 

Bek Patricio Matricardi yang berdiri bebas langsung menyundul si kulit bundar hingga bersarang ke gawang.

Persib Bandung gagal masuk perempat final ACL 2 setelah kalah agregat gol dari wakil Thailand Ratchaburi FC.

