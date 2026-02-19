Persib Gugur di Babak 16 Besar ACL 2, Andrew Jung Sangat Kecewa

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung harus gugur di babak 16 besar AFC Champions League Two atau ACL 2. Persib memang menang 1-0 atas Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu (18/2).

Namun, mereka tetap gagal melaju ke babak berikutnya karena kalah agregat 1-3, setelah di leg di Thailand pekan lalu menelan kekalahan 0-3. Pemain Persib Bandung Andrew Jung mengaku kecewa timnya gugur

"Seperti kata pelatih, babak pertama kami bermain bagus. Kami punya peluang, kami mencetak gol," ujar Jung yang mencetak gol tunggal kemenangan Persib di leg kedua, dikutip dari laman resmi klub, Kamis.

Gol Jung tercipta pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-40. Persib mendapatkan momentum setelah gol itu, namun tak bisa berbuat banyak di sisa waktu karena harus bermain dengan 10 pemain menyusul kartu merah yang diterima Uilliam Barros pada akhir babak pertama.

"Setelah itu, situasi 10 lawan 11 membuat kemenangan menjadi lebih sulit," kata striker asal Prancis tersebut.

Striker 28 tahun itu mengatakan faktor penyebab timnya gagal lulus tak lain ialah hasil di leg pertama.

"Itu saja, kami tereliminasi. Akan tetapi, seperti kata pelatih, kami kalah di pertandingan pertama, bukan sekarang, bukan hari ini," kata Jung.

Gol di leg kedua itu merupakan yang kelima oleh Jung di kompetisi Asia.