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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Hancurkan Harapan Persija, Final Piala Presiden 2026 Menanti

Selasa, 04 Agustus 2026 – 17:41 WIB
Persib Hancurkan Harapan Persija, Final Piala Presiden 2026 Menanti - JPNN.COM
Duel Persib Bandung (jersei biru) vs Persija Jakarta (jersei merah) pada semifinal Piala Presiden 2026. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung memastikan langkah ke partai puncak Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan rival abadinya, Persija Jakarta.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026), Maung Bandung tampil efektif dan mengamankan kemenangan 2-1.

Persib Pecah Kebuntuan Lewat Bola Mati

Sejak peluit awal dibunyikan, Persib lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Namun, rapatnya pertahanan Persija membuat peluang bersih baru membuahkan hasil pada menit ke-22.

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Gol pembuka lahir melalui Uilliam Barros. Memanfaatkan situasi sepak pojok, pemain bernomor punggung 94 itu melepaskan tendangan mendatar yang gagal diantisipasi Aqil Savik.

Tiga menit berselang, Persib kembali menambah keunggulan. Wasit menunjuk titik putih setelah Denis Kolinger dinilai melakukan handball di kotak penalti usai meninjau tayangan VAR.

Balsa Sekulic yang maju sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya. Meski Aqil mampu menebak arah bola, tendangan striker asal Montenegro itu tetap bersarang di gawang Persija.

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Persija Hanya Mampu Memperkecil Kedudukan

Memasuki babak kedua, Persib tetap tampil dominan dan membuat Persija kesulitan mengembangkan permainan.

Macan Kemayoran baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86 melalui Chang-Hoon Kwon. Gol tersebut sempat membangkitkan harapan Persija pada sisa pertandingan.

Persib Bandung memastikan langkah ke partai puncak Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan rival abadinya, Persija Jakarta.

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TAGS   Persib  Persija  Piala Presiden 2026  Persib vs Persija 
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