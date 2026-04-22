JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Jadi Saksi, Sonny Stevens Sentuh Tonggak Bersejarah Bersama Dewa United

Rabu, 22 April 2026 – 06:09 WIB
Pria di Bawah Mistar Dewa United Sonny Stevens. Foto: dewaunited

jpnn.com - Persib Bandung menjadi saksi saat Sonny Stevens mencapai tonggak penting dalam kariernya bersama Dewa United.

Momen spesial itu hadir saat dirinya mencatatkan penampilan ke-100 di semua ajang, bertepatan dengan laga menghadapi Maung Bandung.

Pencapaian tersebut makin menegaskan posisi Stevens sebagai sosok vital di bawah mistar gawang Banten Warriors.

Sejak pertama kali bergabung, penjaga gawang asal Belanda itu konsisten menjadi pilihan utama dan nyaris tak tersentuh.

Dewa United pun memberikan penghormatan atas kontribusi besar penjaga gawang berusia 33 tahun itu.

Melalui akun resmi klub, Dewa United menyematkan julukan khusus bagi Stevens, yakni "The Centurion Between the Posts" sebagai bentuk apresiasi.

"Sonny Stevens kini genap mencatatkan 100 pertandingan bersama Banten Warriors di semua ajang."

"Ini adalah hasil dari dedikasi dan kerja kerasnya. Laga ke-100 tersebut terjadi saat menghadapi Persib," tulis Dewa United.

