JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Jangan Senang dulu, Masih Ada Tanda Bahaya

Rabu, 20 Mei 2026 – 08:43 WIB
Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung belum menjadi juara Super League musim ini.

Tim kesayangan para Bobotoh itu butuh hasil imbang melawan Persijap Jepara pada pekan ke-34 alias terakhir, guna memastikan gelar jawara; tiga musim beruntun.

Persib vs Persijap akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) sore WIB.

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic ingin para pemain menunjukkan mentalitas menolak menyerah hingga peluit akhir, seperti laga di kandang PSM Makassar pada pekan ke-33.

Dia menegaskan misi belum selesai, tetapi satu tangan bisa dibilang telah menggenggam trofi liga. 

“Saya harap kami bisa mempertahankan ini di pertandingan berikutnya (vs Persijap) karena ini belum selesai. Seperti yang saya katakan juga kemarin, ini tidak akan selesai sampai akhir. Jadi, saya berharap kami bisa meraih hasil yang baik di pertandingan berikutnya dan menjuarai liga,” kata Tolic. 

Sementara itu, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar berpesan untuk anak-anak asuhnya agar tak senang dulu, tidak euforia berlebihan.

Persib perlu memastikan satu poin lagi untuk juara, jangan sampai kebahagiaan menang lawan PSM pekan lalu berubah jadi bumerang di laga terakhir. 

Persib belum menjadi juara Super League. Kalau tak percaya lihat klasemen dan sekalian jadwal pekan terakhir.

