Persib Juara, Begini Respons Pelatih Persija

jpnn.com, JAKARTA - Gelar juara Super League 2025/2026 resmi jatuh ke tangan Persib Bandung. Pelatih Macan Kemayoran, Mauricio Souza, mengucapkan selamat.

Persib mengunci trofi setelah bermain aman 0-0 kontra Persijap Jepara di Stadion GBLA, Sabtu (23/5). Tambahan satu poin membuat Maung Bandung nyaman di puncak klasemen dengan 79 angka dan memastikan pesta juara pecah di hadapan ribuan Bobotoh.

Di saat bersamaan, Persija sebenarnya tampil ganas saat menghancurkan Semen Padang FC 3-0 di Jakarta International Stadium. Namun kemenangan itu tak cukup mengubah nasib Persija yang harus puas finis di posisi ketiga dengan 71 poin.

Usai laga, Mauricio Souza tak banyak berbicara soal keberhasilan Persib. Akan tetapi, pelatih asal Brasil tersebut tetap memberi penghormatan kepada rivalnya yang tampil konsisten sepanjang musim.

"Saya tidak punya banyak komentar, selain mengucapkan selamat kepada Persib Bandung," ujar Mauricio.

Persija sempat bersaing sengit di papan atas, namun tim ibu kota berkali-kali terpeleset di laga penting hingga peluang juara perlahan menghilang.

Yang paling menyakitkan, Persija dua kali dibuat tak berkutik oleh Persib sepanjang musim ini. Pada pertemuan pertama di Bandung, Maung Bandung menang lewat gol tunggal Beckham Putra.

Sementara di pertemuan kedua yang berlangsung di Samarinda, Persija kembali dipaksa menyerah dengan skor 1-2. (dkk/jpnn)