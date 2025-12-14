Close Banner Apps JPNN.com
Persib Kalah dari Malut United, Bisa Terlihat Semuanya

Minggu, 14 Desember 2025 – 20:26 WIB
Asisten Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: persib

jpnn.com - TERNATE - Asisten Pelatih Persib Bandung Igor Tolic kecewa timnya kalah 0-2 dari Malut United pada laga tunda pekan ke-12 Super League.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12) sore itu, Persib keok 0-2.

Tolic mengatakan seluruh pemain telah berusaha maksimal untuk menampilkan permainan terbaiknya.

Namun, asisten pelatih berkebangsaan Kroasia itu menyebut timnya kurang beruntung.

"Saya mau menyampaikan selamat kepada Malut United untuk tiga poinnya. Kami sudah berusaha bermain sebaik mungkin," ujar Tolic.

"Tentang jalannya pertandingan, tidak perlu banyak berkata-kata, mungkin bisa terlihat semuanya," imbuh asisten pelatih yang memimpin Persib dari pinggir lapangan menggantikan Pelatih Bojan Hodak yang terkena akumulasi kartu kuning.

Tolic menuturkan padatnya jadwal serta perjalanan yang panjang dari Bandung menuju Ternate cukup memengaruhi performa tim. 

"Menuju ke pertandingan ini kami banyak menggelar pertandingan dengan tensi berat dan juga perjalanan ke sini yang banyak menguras energi," ujarnya.

Igor Tolic kecewa setelah Persib Bandung kalah dari Malut United pada laga tunda pekan ke-12 Super League.

