Persib Kalah dari Persijap, Bojan Hodak sampai Mengucap Kata Bodoh

jpnn.com - JEPARA – Persib Bandung kalah atas Persijap pada laga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Senin (18/8/2025) malam.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut gol kedua yang bersarang ke gawang timnya saat kalah 1-2 dari Persijap Jepara adalah kebodohan.

Persib hampir membawa pulang satu poin dari lawatannya ke markas Persijap.

Namun, Persib kemasukan gol yang dibukukan pemain pengganti Sudi Abdallah pada menit ke-94.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Persijap yang telah menang. Stadion yang bagus, suasana yang baik, semuanya baik. Kami telah melakukan terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak situasi yang perlu diperbaiki,” kata Hodak pada jumpa pers seusai pertandingan.

“Jika Anda ingin menang, Anda tidak bisa membiarkan gol kedua yang bodoh itu terjadi. Setelah kami menyamakan kedudukan, tidak ada kata-kata tepat untuk menjelaskan bagaimana gol kedua yang bodoh itu terjadi,” lanjut dia.

Pada pertandingan itu, Persijap unggul terlebih dahulu berkat gol Carlos Franca pada menit ke-70.

Persib kemudian mendapatkan penalti pada menit ke-92, setelah Uilliam Barros dilanggar kiper Rodrigo Moura di kotak terlarang.