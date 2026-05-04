Persib Kalahkan PSIM, Pelatih Langsung Bahas Laga Lawan Persija

Senin, 04 Mei 2026 – 19:19 WIB
Pelatih Persib, Bojan Hodak (kiri) dalam konferensi pers pascalaga BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan saat melawan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1 - 0.

Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu, bek Persib Patricio Matricardi mencetak gol kemenangan di menit dua.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan, laga berjalan sulit, tetapi anak asuhnya bisa menyelesaikan dengan baik.

"Pertandingan bagus. Saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak bermain menunggu. Kami tidak terlalu menyerang. Pada dasarnya kami memberikan bola kepada (PSIM) Jogja," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers pascalaga di Stadion GBLA, Senin (4/5/2026) sore.

Pelatih asal Kroasia itu menuturkan, tim tamu tidak banyak memiliki peluang berarti, meskipun menguasai pertandingan di babak kedua.

Ada hal yang Bojan Hodak soroti, yakni penyelesaian akhir yang dinilainya masih kurang.

Persib beberapa kali mendapatkan peluang, tetapi saat di depan gawang lawan, pemain gagal mengeksekusinya menjadi gol.

"Mereka juga menguasai bola tapi tidak memiliki peluang yang benar-benar berbahaya. Kami memiliki beberapa peluang di babak pertama dan khususnya di babak kedua. Kami masih gugup berada di depan gawang, yang pada dasarnya ini jadi hal yang kami butuhkan untuk 'kill the game'," lanjutnya.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyingung laga melawan Persija Jakarta, seusai menang melawan PSIM Yogyakarta.

