Persib Kalahkan PSM 1-0, Bojan Hodak Bicara Soal Pertahanan

Minggu, 28 Desember 2025 – 02:02 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung meraih kemenangan krusial saat menjamu PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26.

Maung Bandung menang 1-0 dengan perjuangan keras dalam duel yang sejak awal sudah diprediksi bakal menyulitkan.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui laga melawan PSM berjalan tidak mudah.

Sesuai perkiraannya, pertandingan berlangsung ketat, terutama setelah Persib unggul di babak pertama.

Pada fase awal itu, Persib tampil lebih rapi, mampu mencetak gol, bahkan mendapatkan peluang lewat titik penalti.

Namun situasi berubah selepas jeda. Persib memilih bermain lebih dalam dan bertahan di area sendiri.

Baca Juga: Persib Bandung Rebut Puncak Klasemen Seusai Kalahkan PSM Makassar

Hodak secara terbuka menilai performa anak asuhnya di paruh kedua tidak sebaik 45 menit pertama.

Meski demikian, dia menegaskan lini pertahanan Persib tetap solid dalam meredam tekanan PSM.