Persib ke Semifinal Piala Presiden 2026, Igor Tolic Ungkap Masalah yang Belum Beres

jpnn.com - Persib Bandung menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal Piala Presiden 2026.

Kepastian itu didapat setelah Maung Bandung menundukkan DPMM FC dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (28/7/2026).

Gol semata wayang Balsa Sekulic pada menit ke-74 sudah cukup mengantarkan Persib menyapu bersih dua pertandingan di fase grup sekaligus mengunci tiket ke empat besar. Sebelumnya, Pangeran Biru juga menang 1-0 atas Arema FC.

Tak Sekadar Mengejar Hasil

Meski demikian, Pelatih Persib Igor Tolic menilai hasil positif tersebut bukan menjadi satu-satunya hal yang patut mendapat perhatian. Menurutnya, kondisi fisik pemain masih menjadi pekerjaan utama tim pelatih pada awal musim.

"Pada fase awal kompetisi, yang paling menentukan bukan hanya taktik, tetapi juga kesiapan fisik para pemain."

"Perbedaannya terlihat jelas dibanding pertandingan pertama karena mereka masih terus beradaptasi dengan ritme pertandingan," ucap mantan asisten Bojan Hodak itu.

Pemain Muda Menjawab Tantangan

Kesempatan tampil sejak menit awal diberikan kepada sejumlah pemain yang sebelumnya lebih banyak berada di bangku cadangan.

Tolic sengaja mengambil keputusan tersebut untuk melihat kesiapan seluruh anggota skuad, termasuk para pemain muda.