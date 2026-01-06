Persik Kediri vs Persib Bandung: Apa yang Membuat Dewangga Kecewa?

Selasa, 06 Januari 2026 – 06:07 WIB

jpnn.com - Hasil imbang yang diraih Persib Bandung saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan ke-16 BRI Super League meninggalkan rasa kecewa mendalam.

Bek kiri Persib Alfeandra Dewangga menilai satu poin yang dibawa pulang dari Stadion Brawijaya tak mencerminkan target tim.

Pertandingan Persik vs Persib di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (5/1/2026), berakhir dengan skor 1-1.

Dewangga Nilai Hasil Imbang Tak Sesuai Target Persib

Bagi Dewangga, Persib datang ke Kediri dengan ambisi jelas meraih kemenangan.

Karena itu, hasil akhir 1-1 dinilai belum sesuai dengan harapan para pemain maupun staf pelatih.

"Tentu rasanya tidak bahagia. Kami seharusnya bisa menang, tapi pada akhirnya harus berbagi satu poin," ucap eks pemain PSIS Semarang itu.

Dewangga Tegaskan Persib Siap Bangkit

Meski mengakui hasil tersebut mengecewakan, Dewangga menegaskan tim tidak ingin larut dalam kekecewaan.

Pemilik 15 caps di Timnas Indonesia itu memastikan Persib akan segera berbenah dan mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.