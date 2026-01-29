Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Kejar Kemenangan Lawan Persis, Dewangga Bicara soal Ancaman Tersembunyi

Kamis, 29 Januari 2026 – 09:05 WIB
Persib Kejar Kemenangan Lawan Persis, Dewangga Bicara soal Ancaman Tersembunyi - JPNN.COM
Alfeandra Dewangga. Foto: diambil dari persib

jpnn.com - Bek kiri Persib Bandung Alfeandra Dewangga menatap laga kontra Persis Solo dengan semangat berlipat.

Pertandingan pekan ke-19 BRI Super League itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Dewangga, pencapaian positif Persib sejauh ini  tidak boleh membuat tim kehilangan fokus.

Baca Juga:

Eks pemain PSIS Semarang itu menegaskan bahwa setiap pertandingan memiliki bobot yang sama dan menuntut keseriusan penuh.

"Penting bagi kami ialah kemenangan pada setiap pertandingan sampai akhir musim," tegas Dewangga.

Pemain yang kerap menjadi andalan di sisi kiri pertahanan itu memastikan seluruh pemain siap mengerahkan kemampuan terbaik.

Baca Juga:

Baginya, kerja keras dan konsistensi menjadi kunci agar target kemenangan bisa terus terjaga.

Dewangga juga mengingatkan bahwa posisi lawan di klasemen tidak bisa dijadikan tolok ukur.

Bek kiri Persib Bandung Alfeandra Dewangga menatap laga kontra Persis Solo dengan semangat berlipat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Persis  Alfeandra Dewangga  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp