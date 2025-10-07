Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Kena Sanksi Komite Disiplin PSSI, Frans Putros Dihukum 2 Pertandingan

Selasa, 07 Oktober 2025 – 11:51 WIB
Persib Kena Sanksi Komite Disiplin PSSI, Frans Putros Dihukum 2 Pertandingan - JPNN.COM
Bek Timnas Irak yang membela Persib Bandung Frans Putros. Foto: Persib.

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi dijatuhi sanksi perdana di awal musim 2025/26.

Berdasarkan hasil sidang Komite Disiplin (Komdis) PSSI pada 25 September 2025, Persib dikenai dua hukuman sekaligus, satu untuk klub, satu lagi untuk pemain belakang, Frans Putros.

Hukuman pertama dijatuhkan kepada klub karena kehadiran suporter Persib di laga tandang menghadapi Arema FC pada 22 September 2025.

Baca Juga:

Padahal, sesuai regulasi kompetisi, suporter tim tamu dilarang hadir di laga tandang demi menjaga keamanan pertandingan.

Komdis PSSI menilai kehadiran bobotoh di stadion tersebut melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan.

Akibatnya, Persib Bandung kini dijatuhi denda sebesar Rp25 juta.

Baca Juga:

"Jenis pelanggaran: adanya suporter Persib Bandung sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan," bunyi keputusan Komdis PSSI, Selasa (7/10/2025).

Tidak hanya klub, pemain asal Irak, Frans Putros juga turut mendapat sanksi dari Komdis PSSI.

PSSI menjatuhkan sanksi untuk klub Persib Bandung. Pemain Frans Putros dilarang main dua kali pertandingan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Komite Disiplin PSSI  PSSI  Liga Indonesia  Frans Putros  Bandung 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp