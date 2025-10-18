Persib Menang Clean Sheet atas PSBS, Bojan Hodak Punya Alasan Lain untuk Tersenyum

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 05:56 WIB

jpnn.com - Persib Bandung sukses memetik kemenangan meyakinkan 3-0 atas PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Tiga gol Maung Bandung dicetak oleh Andrew Jung (penalti menit 45'), Uilliam Barros (58'), dan Luciano Guaycochea (76').

Bojan Hodak Bangga

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku senang dan bangga dengan hasil akhir yang diraih timnya.

Meski sempat terburu-buru di awal pertandingan, Hodak menilai para pemain bisa menemukan ritme hingga memecah kebuntuan setelah rentetan peluang yang tercipta.

"Pertandingan yang bagus, pertahanan juga solid karena kami tidak kebobolan. Mereka hanya punya satu peluang, dan secara penyerangan kami bisa mencetak tiga gol," kata Hodak seusai pertandingan.

Evaluasi dari Bojan Hodak

Pelatih asal Kroasia itu menilai timnya mendominasi jalannya pertandingan. PSBS, yang mengandalkan kiper Timnas Angola Kadu di bawah mistar, beberapa kali dibuat kewalahan oleh serangan bertubi-tubi Persib.

Karena itu, Hodak senang karena Persib bisa menciptakan tiga gol dan mencatat clean sheet.

"Kami sempat terlihat grogi, terburu-buru untuk mencetak gol, tetapi akhirnya bisa bermain lebih tenang hingga menit terakhir," tuturnya.