Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Menang Dramatis atas Bali United, Bojan Hodak Ungkap Penyebab Kecolongan

Senin, 13 April 2026 – 08:06 WIB
Pelatih Persib, Bojan Hodak (kiri) dan Frans Putros (kanan) dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung gagal meraih clean sheet meski menang saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.

Pertandingan berakhir 3-2 untuk kemenangan tuan rumah. Persib kebobolan dua gol setelah sebelumnya unggul 2-0 hingga pertengahan babak kedua.

Namun, petaka datang saat Patricio Matricardi menerima kartu kuning kedua yang membuat Persib harus bermain dengan 10 pemain.

Baca Juga:

Bolongnya lini belakang Persib kemudian dimanfaatkan Bali United. Dua gol bersarang di gawang Teja Paku Alam dalam 10 menit terakhir pertandingan.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan sebelum kartu merah tersebut, pertandingan berjalan sesuai rencana.

Persib unggul 2-0, sementara Bali United kesulitan menciptakan peluang.

Baca Juga:

"Saya sudah katakan bahwa pertandingan ini akan menjadi laga yang sulit. Saya rasa, tadi pada dasarnya sebelum ada pemain kartu di kartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Senin (13/4).

Menurutnya, Bali United mampu memanfaatkan kondisi kelelahan pemain Persib di akhir laga, terlebih setelah Maung Bandung bermain dengan jumlah pemain yang tidak lengkap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Bali United  Persib Bandung  Bojan Hodak  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp