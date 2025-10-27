Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Menang Dramatis dari Persis, Cek Klasemen

Senin, 27 Oktober 2025 – 21:25 WIB
Persib Menang Dramatis dari Persis, Cek Klasemen - JPNN.COM
Persib Bandung merayakan gol ke gawang Persis Solo. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menang 2-0 dari Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League di Gelora Bandung Lautan Api, Senin (27/10) malam WIB.

Kemenangan yang dramatis, lantaran Si Maung Bandung meraih tiga poin tersebut dengan sepuluh orang pemain.

Persib harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Lucho Guachocea kena kartu merah pada menit ke-28.

Lucho 'mandi lebih cepat' setelah menyumbang gol di menit ke-12. Uiliam Baros menambah keunggulan Persib pada menit ke-49 di laga pemungkas pekan ke-10 itu

Persib kembali ke papan atas klasemen (Top 6) sekaligus menjaga rekor kemenangan di empat laga terakhir, dua di AFC Champions League Two dan dua di Super League. (pci/jpnn)

Klasemen BRI Super League
Persib Menang Dramatis dari Persis, Cek Klasemenileague

Persib menjaga rekor kemenangan di empat laga terakhir, sekaligus kembali ke papan atas klasemen Super League.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

