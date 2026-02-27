Persib Menang Tebal, Terbukti Federico Barba Bukan Sekadar Membual

jpnn.com - BANDUNG - Persib menang tebal atas Madura United dengan skor telak 5-0 pada laga pekan ke-23 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam.

Kemenangan tersebut membuat Maung Bandung semakin kukuh di puncak klasemen dengan 53 poin.

Pada laga Persib vs Madura United tersebut, tuan rumah langsung menekan sejak awal laga.

Pada menit kedua, peluang Eliano Reijnders sempat mengancam gawang lawan. Namun, dianulir karena posisi offside.

Tim tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui sundulan Ramon Tanque yang memanfaatkan umpan silang Kakang Rudianto dari sisi kanan. Persib unggul 1-0.

Ramon Tanque kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-33 lewat sontekan memanfaatkan umpan tarik Berguinho dari sisi kiri, sehingga skor berubah menjadi 2-0.

Menjelang akhir babak pertama, Uilliam Barros menambah keunggulan menjadi 3-0 setelah memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti pada menit 45+2. Skor tersebut bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persib tetap mendominasi pertandingan.