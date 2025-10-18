Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Menang Telak atas PSBS, tetapi Mengapa Bojan Hodak Belum Tersenyum?

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 05:31 WIB
Persib Menang Telak atas PSBS, tetapi Mengapa Bojan Hodak Belum Tersenyum? - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung tampil perkasa saat menghadapi PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League.

Pertandingan PSBS vs Persib di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025) malam WIB, berakhir dengan skor 0-3.

Gol pembuka Persib lahir dari titik putih lewat eksekusi tenang Andrew Jung pada masa tambahan babak pertama.

Baca Juga:

Paruh kedua menjadi panggung bagi Uilliam Barros Pereira yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-58, sebelum Luciano Guaycochea menutup pesta gol di menit ke-77.

Evaluasi dari Bojan Hodak

Meski menang telak, Pelatih Persib Bojan Hodak tak sepenuhnya bis tersenyum.

Menurutnya, Persib sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol andai penyelesaian akhir lebih tenang.

Baca Juga:

"Dengan peluang yang kami miliki, harusnya bisa lebih banyak gol. Pemain terlihat terburu-buru di depan gawang. Kami perlu memperbaiki penyelesaian akhir," ucap Hodak.

Puji Performa Persib

Namun, Pelatih asal Kroasia itu tetap memuji performa anak asuhnya yang dinilai tampil solid dari awal hingga akhir pertandingan.

Persib Bandung tampil perkasa saat menghadapi PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Bojan Hodak  PSBS  Persib Bandung  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp