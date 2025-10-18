Persib Menang Telak atas PSBS, tetapi Mengapa Bojan Hodak Belum Tersenyum?

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 05:31 WIB

jpnn.com - Persib Bandung tampil perkasa saat menghadapi PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League.

Pertandingan PSBS vs Persib di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025) malam WIB, berakhir dengan skor 0-3.

Gol pembuka Persib lahir dari titik putih lewat eksekusi tenang Andrew Jung pada masa tambahan babak pertama.

Baca Juga: Persib Bandung Tanpa Frans Putros dan 3 Pemain Senior saat Lawan PSBS Biak

Paruh kedua menjadi panggung bagi Uilliam Barros Pereira yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-58, sebelum Luciano Guaycochea menutup pesta gol di menit ke-77.

Evaluasi dari Bojan Hodak

Meski menang telak, Pelatih Persib Bojan Hodak tak sepenuhnya bis tersenyum.

Menurutnya, Persib sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol andai penyelesaian akhir lebih tenang.

"Dengan peluang yang kami miliki, harusnya bisa lebih banyak gol. Pemain terlihat terburu-buru di depan gawang. Kami perlu memperbaiki penyelesaian akhir," ucap Hodak.

Puji Performa Persib

Namun, Pelatih asal Kroasia itu tetap memuji performa anak asuhnya yang dinilai tampil solid dari awal hingga akhir pertandingan.