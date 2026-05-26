Persib Minta Bobotoh Paham, Bojan Hodak Diganti Demi Evolusi Besar Klub

jpnn.com, JAKARTA - Pergantian pelatih di tubuh Persib Bandung memicu beragam reaksi dari Bobotoh.

Namun, manajemen Maung Bandung menegaskan keputusan melepas Bojan Hodak bukan sekadar pergantian biasa, melainkan langkah besar untuk evolusi klub dalam jangka panjang.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, berharap Bobotoh bisa memahami arah baru yang sedang dibangun Persib. Menurutnya, perubahan di kursi pelatih dilakukan demi membawa klub berkembang lebih modern dan kompetitif di masa depan.

"Namun, kami berharap Bobotoh dapat melihat langkah ini sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan evolusi klub dalam jangka panjang," ujar Adhit dikutip dari laman resmi klub.

Adhit menegaskan dukungan Bobotoh tetap menjadi energi utama Persib menghadapi era baru. Manajemen ingin seluruh elemen klub tetap bersatu di tengah keputusan besar yang cukup mengejutkan publik sepak bola nasional.

Setelah sukses mempersembahkan tiga trofi, termasuk gelar musim 2023/2024, Hodak kini tak lagi berada di pinggir lapangan sebagai pelatih kepala.

Pria asal Kroasia itu dialihkan ke posisi technical advisor shareholders group.

Sebagai pengganti, Persib menunjuk Igor Tolic yang sebelumnya menjadi tangan kanan Hodak selama dua musim terakhir. Sosok berlisensi UEFA Pro itu dinilai paling memahami DNA permainan Persib serta karakter ruang ganti Maung Bandung.