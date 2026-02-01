Persib Mohon Pengaturan Ulang Jadwal Big Match, Terkabul

jpnn.com - BANDUNG - Operator Super League, iLeague mengabulkan permohonan Persib Bandung terkait penjadwalan ulang laga pekan ke-21.

Big match kontra Borneo FC Samarinda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 16 Februari 2026, digeser ke 15 Maret 2026.

Penyesuaian itu dilakukan seiring langkah Persib yang berhasil melaju ke 16 Besar AFC Champions League Two dengan status juara grup.

Pada fase gugur tersebut, Pangeran Biru dijadwalkan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC, dalam dua leg yang akan digelar pada 11 dan 18 Februari 2026.

Dengan jadwal awal kompetisi domestik yang hanya menyisakan jeda dua hari antarpertandingan, penyesuaian dinilai penting untuk memastikan waktu pemulihan pemain tetap ideal.

"Dalam surat resmi bernomor 093/LI-COR/I/2026, Direktur Utama iLeague, Ferry Paulus menegaskan bahwa sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara integritas kompetisi domestik dan prestasi klub di kancah internasional," kupasan di halaman Persib.

Baca Juga: Bojan Hodak Bicara Peluang Persib Bandung di 16 Besar ACL 2

Menurut Ferry, keberhasilan klub Indonesia di kompetisi Asia akan berdampak langsung pada peringkat Indonesia di level AFC pada musim-musim berikutnya. Karena itu, dukungan teknis termasuk penyesuaian jadwal perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan asas fair play serta menjunjung tinggi integritas kompetisi.

Menanggapi keputusan tersebut, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyampaikan apresiasi sekaligus pandangan yang menekankan pentingnya kolaborasi jangka panjang.