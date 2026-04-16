Persib On Fire Menjelang Jumpa Dewa United, Bojan Hodak Justru Bunyikan Alarm Bahaya

jpnn.com - Persib Bandung bertandang ke markas Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League dengan kepercayaan diri tinggi.

Pelatih Persib Bojan Hodak melihat adanya energi positif di dalam tim setelah meraih kemenangan penting atas Bali United pada laga sebelumnya.

Kemenangan tersebut tidak hanya berdampak pada posisi di klasemen, tetapi juga membangkitkan semangat seluruh pemain.

"Semua berjalan dengan baik. Kemenangan membuat suasana tim jadi lebih hidup," jelasnya.

Selain mental yang terangkat, kondisi fisik pemain Persib juga berada di level yang bagus.

Waktu istirahat yang diberikan dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain sebelum kembali menjalani program latihan.

"Kami sempat meliburkan tim selama dua hari. Sekarang pemain kembali dalam kondisi segar."

"Latihan baru dimulai lagi dan masih belum terlalu berat," tambahnya pelatih berkepala plontos itu.