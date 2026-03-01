Persib Pantang Seri atau Kalah di Kandang Persebaya, Umuh Muchtar Pasang Alarm

jpnn.com - Persib Bandung akan menjalani pertandingan ketiganya di bulan Ramadan saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persebaya vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (2/3/2026) malam.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengatakan kemenangan menjadi harga mati Maung Bandung demi menjaga peluang meraih gelar juara ketiga secara beruntun.

Kemenangan telak 5-0 atas Madura United pada laga sebelumnya menjadi bekal penting bagi Thom Haye dan kawan-kawan.

Seusai pertandingan tersebut, Umuh yang karib dipanggil pak haji itu menyampaikan pesan dan semangatnya kepada para pemain.

Dia mendoakan agar Persib bisa membawa pulang poin maksimal dalam laga tandang di kota Pahlawan.

"Setelah pertandingan kemarin, semua kumpul di situ ya (pemain). Kami bukan hanya untuk Persebaya, setelah pulang dari Persebaya, main lagi di sini (melawan Persik), terus nanti lawan Borneo. Semua harus lebih fokus," kata Umuh di Bandung, Minggu (1/3).

Sosok bos Persib itu meminta para pemain untuk tidak terpeleset dan tetap fokus menatap pertandingan demi pertandingan. Umum bahkan menginginkan Persib menang, bukan seri apalagi kalah.