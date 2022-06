Persib Pastikan Kontrak Pemain asal Filipina Selama Satu Musim

jpnn.com - Persib Bandung memastikan sudah memenuhi slot pemain asing jelang Liga 1 2022/2023. Pemain asal Filipina Daisuke Sato dipercaya untuk memperkuat sektor pertahanan Maung Bandung.

"It's official now!, wilujeng sumping Daisuke Sato," bunyi pernyataan Persib di akun media sosial resminya.

Meski sudah resmi dikontrak, Sato tidak bisa langsung bergabung dengan Maung Bandung. Pasalnya, dia masih harus memperkuat Timnas Filipina di ajang Kualifikasi Piala Asia 2023. Rencananya, Sato akan bergabung dengan tim setelah tugas negara dijalankan.

Artinya, dia tak bisa langsung menambah kekuatan Persib di babak penyirihan grup Piala Presiden 2022. Kemungkinan, dia baru bergabung dengan tim kebanggaan Bobotoh itu setelah Piala Presiden 2022 menuntaskan persaingan di grup.

"Sato diberikan kontrak dengan durasi satu musim," bunyi pernyataan di situs Persib.

Kehadiran pemain berdarah Jepang itu membuat slot pemain asing Persib untuk musim depan lengkap. Sebelumnya, sudah Maung Bandung telah mengontrak David da Silva, Ciro Alves dan Nick Kuipers. (dkk/jpnn)