JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Pesta Gol di GBLA, Melumat Madura United 5 Gol

Kamis, 26 Februari 2026 – 23:08 WIB
Persib Pesta Gol di GBLA, Melumat Madura United 5 Gol
Pertandingan Persib Bandung vs Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung melumat tamunya, Madura United dengan skor telak 5-0.

Pertandingan pekan ke-23 BRI Super League 2025/25 ini dimenangkan tuan rumah dengan gol-gol dari para pemain asing.

Kelima gol tersebut dicetak oleh Ramon Tanque menit 13 dan 33, Uilliam Barros (45'), Andrew Jung (80'), dan Frans Putros (89').

Persib langsung tancap gas sejak menit pertama dibunyikan wasit saat menjamu Madura United.

Maung Bandung tak butuh waktu lama untuk menebar ancaman.

Laga baru berjalan satu menit, winger Persib Eliano Reijnders sudah membuat jantung pertahanan lawan berdegup kencang.

Menyisir sisi kiri, adik kandung Tijjani Reijnders itu melepaskan tembakan langsung ke gawang. Namun, gol urung tercipta karena ia lebih dulu terjebak offside

Tekanan Persib tak mengendur. Pada menit ke-7, peluang emas kembali hadir lewat situasi sepak pojok.

Persib Bandung menghancurkan Madura United dengan skor telak 5-0. Seluruh gol dicetak pemain asing.

