Liga Indonesia

Persib Pincang di Pekan ke-33, Haji Umuh Bakar Motivasi Tim

Rabu, 13 Mei 2026 – 16:39 WIB
Bos Persib Bandung Umuh Muctar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung pincang saat menghadapi PSM Makassar dalam pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Tiga sosok penting, yakni Bojan Hodak, Luciano Guaycochea, dan Federico Barba, harus absen karena akumulasi kartu kuning.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar pun meminta anak asuhnya tidak khawatir meskipun tanpa nama-nama tersebut.

Tim akan tetap didampingi oleh asisten pelatih Igor Tolic yang punya pengalaman mendampingi saat Hodak absen.

Di luar itu, Umuh membakar semangat dan memotivasi pemain untuk tetap fokus mencuri tiga poin di Parepare.

"Saya tadi bilang, kalian walaupun Bojan (Hodak) tidak menghadiri langsung di lapangan, Lucho tidak ada, Barba tidak ada, tetapi kalian itu bukan cadangan. Semuanya sama. Kalian itu pemain inti. Jadi, bukan cadangan, kalian semua ini adalah pemain pilihan," kata Umuh saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/5/2026).

Dua legiun asing Persib, Federico Barba dan Lucho pun harus absen. Kedua pemain yang biasanya tampil impresif di lapangan itu bakal digantikan perannya oleh pemain lain.

"Insyaallah semua anak-anak siap, pemain siap untuk bertempur," kata Haji Umuh.

Bos Persib Umuh Muchtar memotivasi pemain yang bakal tampil tanpa didampingi pelatih Bojan Hodak dan dua legiun asing saat tandang ke markas PSM Makassar.

