Persib Pincang Hadapi Persija, Umuh Muchtar Mau 'Pinjam' 4 Pemain Timnas Indonesia

jpnn.com - Duel El Clasico Indonesia langsung tersaji pada semifinal Piala Presiden 2026. Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta dalam perebutan satu tiket ke partai final.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit. Maklum, duel sarat gengsi tersebut hampir selalu diwarnai tensi tinggi.

Persib merupakan juara Grup A, sedangkan Persija melaju ke semifinal dengan status runner up Grup B. Kedua tim dipastikan tampil habis-habisan demi menjaga gengsi di hadapan para pendukungnya.

Selain itu, Persib dan Persija juga tengah mempersiapkan diri menghadapi Super League yang akan dimulai pada September mendatang. Kedua tim sama-sama memasuki musim ini dengan pelatih baru.

Maung Bandung kini ditangani Igor Tolic yang diharapkan mampu melanjutkan kesuksesan Bojan Hodak setelah mempersembahkan tiga gelar juara beruntun. Sementara itu, Macan Kemayoran memercayakan kursi pelatih kepada Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang memiliki segudang pengalaman.

Bos Persib Umuh Muchtar melihat laga Persib vs Persija terlalu dini untuk dimulai. Pertandingan big match seperti ini seharusnya digelar di pertengahan musim dengan persiapan tim yang lebih matang.

"Kalau menurut saya tidak ketemu Persija dulu, tetapi saya sudah memprediksi dengan Persija (di semifinal Piala Presiden 2026, red). Harapan saya mah jangan lawan Persija dulu, biar ada waktu gitu," kata Umuh di Bandung, Selasa (4/8/2026).

Di partai besar ini, Persib dipastikan tidak diperkuat sejumlah pemain inti. Tujuh pemain harus bergabung dengan Timnas Indonesia untuk mengikuti Piala AFF (ASEAN Championship) 2026.