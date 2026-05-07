Persib Punya Tembok Besi, Persija Sedang Buas di Depan Gawang

Persija Jakarta terus memanaskan mesing menjelang laga panas kontra Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League.

Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Pelatih Persija Mauricio Souza menyadari lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan.

Menurutnya, Persib menjadi salah satu tim paling sulit ditaklukkan musim ini karena memiliki organisasi pertahanan yang sangat disiplin.

Catatan kebobolan Maung Bandung menjadi bukti. Hingga pekan ke-31, Persib baru kemasukan 20 gol.

Situasi itu membuat Persija harus bekerja ekstra keras apabila ingin mencuri poin penuh.

"Mereka sangat kuat dalam bertahan. Cara mereka menjaga area pertahanan juga sangat tangguh."

"Persib lebih nyaman bermain dengan organisasi defensif," jelasnya.