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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Resmi Berpisah dengan Sosok Penting di Balik Tiga Gelar Juara Beruntun

Sabtu, 27 Juni 2026 – 18:43 WIB
Persib Resmi Berpisah dengan Sosok Penting di Balik Tiga Gelar Juara Beruntun - JPNN.COM
Ilustrasi Persib Bandung. Foto: persib

jpnn.com - Salah satu wajah yang selama ini bekerja di balik layar kesuksesan Persib Bandung dipastikan tidak lagi terlihat pada musim 2026/27.

Miro Petric resmi mengakhiri kiprahnya bersama Maung Bandung setelah dua musim menjadi bagian dari tim kepelatihan.

Meski jarang menjadi sorotan, peran pria asal Kroasia tersebut dinilai cukup vital. 

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Petric bertanggung jawab menjaga kesiapan fisik pemain sehingga Persib mampu mempertahankan performa di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Manajemen Persib pun memberikan apresiasi atas pengabdian Petric yang ikut mewarnai salah satu periode terbaik dalam sejarah klub.

"Miro memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan Persib selama beberapa musim terakhir. Dedikasi, kedisiplinan, dan profesionalismenya membantu tim menjaga kondisi para pemain sehingga mampu bersaing di setiap kompetisi yang diikuti."

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"Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pengabdian yang telah diberikan untuk Persib," ucap Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan.

Petric datang ke Bandung bersamaan dengan dimulainya era kepelatihan Bojan Hodak pada Liga 2023/24.

Salah satu wajah yang selama ini bekerja di balik layar kesuksesan Persib Bandung dipastikan tidak lagi terlihat pada musim 2026/27.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Miro Petric  Bojan Hodak  Liga Indonesia 
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