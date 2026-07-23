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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Resmi Melepas Penyerang Muda Ferdiansyah

Kamis, 23 Juli 2026 – 12:25 WIB
Persib Resmi Melepas Penyerang Muda Ferdiansyah - JPNN.COM
Pemain Persib Bandung Ferdiansyah (kanan) berebut bola dengan pesepakbola Dewa United Risto Mitrevski (kiri) saat laga uji coba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/62023). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung melepas penyerang muda Ferdiansyah Cecep. Hal itu seiring kontrak Ferdiansyah yang berakhir pada akhir musim 2025/2026.

Keputusan diambil sebagai bagian dari upaya memberikan ruang yang lebih luas bagi Ferdiansyah untuk terus berkembang dan memperoleh kesempatan bermain yang lebih besar.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan keputusan tersebut tidak mengurangi apresiasi Persib Bandung terhadap perjalanan Ferdiansyah bersama klub.

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"Kami mengucapkan hatur nuhun atas dedikasi, kerja keras, dan kebersamaan yang telah diberikan selama mengenakan lambang Persib Bandung di dada," kata Adhitia dikutip dari laman resmi klub, Kamis (23/7).

Adhitia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan Ferdiansyah selama menjadi bagian dari klub. Dia mengatakan bahwa Ferdiansyah ialah salah satu pemain hasil pembinaan Persib, yang memiliki kualitas dan potensi untuk terus berkembang.

“Persaingan di tim utama memang sangat kompetitif, sehingga kesempatan bermain yang konsisten menjadi hal penting bagi perkembangan seorang pemain," ungkap Adhitia.

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"Setelah sempat menjalani masa peminjaman bersama Semen Padang, kami bersama-sama melihat bahwa langkah terbaik saat ini adalah memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan perjalanan karier bersama klub lain," tambahnya.

Dia menjelaskan sebagai klub yang memiliki komitmen kuat terhadap pembinaan pemain muda, Persib Bandung memandang setiap fase perjalanan seorang pemain sebagai bagian dari proses pengembangan.

Persib Bandung resmi melepas penyerang muda Ferdiansyah. Keputusan itu tak mengurangi apresiasi Persib terhadap perjalanan Ferdiansyah bersama klub.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Ferdiansyah  Super League  persib lepas ferdiansyah 
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