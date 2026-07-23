Persib Resmi Melepas Penyerang Muda Ferdiansyah

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung melepas penyerang muda Ferdiansyah Cecep. Hal itu seiring kontrak Ferdiansyah yang berakhir pada akhir musim 2025/2026.

Keputusan diambil sebagai bagian dari upaya memberikan ruang yang lebih luas bagi Ferdiansyah untuk terus berkembang dan memperoleh kesempatan bermain yang lebih besar.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan keputusan tersebut tidak mengurangi apresiasi Persib Bandung terhadap perjalanan Ferdiansyah bersama klub.

"Kami mengucapkan hatur nuhun atas dedikasi, kerja keras, dan kebersamaan yang telah diberikan selama mengenakan lambang Persib Bandung di dada," kata Adhitia dikutip dari laman resmi klub, Kamis (23/7).

Adhitia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan Ferdiansyah selama menjadi bagian dari klub. Dia mengatakan bahwa Ferdiansyah ialah salah satu pemain hasil pembinaan Persib, yang memiliki kualitas dan potensi untuk terus berkembang.

“Persaingan di tim utama memang sangat kompetitif, sehingga kesempatan bermain yang konsisten menjadi hal penting bagi perkembangan seorang pemain," ungkap Adhitia.

"Setelah sempat menjalani masa peminjaman bersama Semen Padang, kami bersama-sama melihat bahwa langkah terbaik saat ini adalah memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan perjalanan karier bersama klub lain," tambahnya.

Dia menjelaskan sebagai klub yang memiliki komitmen kuat terhadap pembinaan pemain muda, Persib Bandung memandang setiap fase perjalanan seorang pemain sebagai bagian dari proses pengembangan.