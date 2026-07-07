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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Resmi Punya Striker Baru, Balsa Sekulic Dikontrak 2 Musim

Selasa, 07 Juli 2026 – 11:31 WIB
Persib Resmi Punya Striker Baru, Balsa Sekulic Dikontrak 2 Musim - JPNN.COM
Komisaris PT Persib Bandung, Kuswara S. Taryono, saat mengumumkan pemain baru, Balsa Sekulic, di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Selasa (7/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi punya ujung tombak baru di sektor penyerangan. Setelah melepas Andrew Jung, Maung Bandung resmi mendatangkan penyerang asal Montenegro, Balsa Sekulic untuk dua musim ke depan.

Kehadiran Sekulic menjadi bagian dari perombakan skuad Persib yang musim ini membidik prestasi di Super League, AFC Champions League Two (ACL 2), ASEAN Club Championship, serta Piala Presiden.

Striker berpaspor Montenegro itu datang dengan pengalaman panjang bermain di Eropa hingga Asia.

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Pemain kelahiran 25 Desember 1998 itu memiliki postur ideal sebagai target man dengan tinggi 1,88 meter. Dia berposisi sebagai penyerang tengah, tetapi juga dikenal mampu berperan sebagai second striker sesuai kebutuhan tim.

Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Balsa Sekulic pada saat ini berada di kisaran Rp10 miliar.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, perekrutan Sekulic merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru.

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"Kami membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim dan rekomendasi dari jajaran pelatih. Setelah Andrew Jung memutuskan melanjutkan kariernya bersama klub lain, kami bergerak mencari sosok yang memiliki karakter, kualitas, dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan Persib," kata Adhitia di Bandung, Selasa (7/7/2026).

"Kami percaya Balsa Sekulic memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tesebut serta memberikan kontribusi positif bagi performa tim secara keseluruhan, khususnya lini depan," lanjutnya.

Persib Bandung mendatangkan striker baru, Balsa Sekulic, menggantikan Andrew Jung yang pergi ke klub lain.

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TAGS   Balsa Sekulic  Persib  Persib Bandung  Liga Indonesia 

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