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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Sapu Bersih Fase Grup Piala Presiden 2026, tetapi Luka Menalo Bilang Ini Berat

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 04:09 WIB
Persib Sapu Bersih Fase Grup Piala Presiden 2026, tetapi Luka Menalo Bilang Ini Berat - JPNN.COM
Winger Persib Luka Menalo dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Winger Persib Bandung Luka Menalo mengaku tidak mudah menjalani tiga pertandingan dengan jeda yang singkat di turnamen Piala Presiden 2026.

Turnamen pramusim sebagai persiapan menuju kompetisi Super League itu menguji sejauh mana kesiapan tim.

Namun begitu, dia senang karena Persib bisa tampil dengan baik dan masuk babak semifinal Piala Presiden 2026.

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"Ini adalah pramusim. Maksud saya periode yang singkat, pertandingan ketiga berturut-turut," kata Menalo dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam.

Di babak penyisihan grup, Persib mengumpulkan sembilan poin dari tiga kemenangan beruntun melawan Arema FC (1-0), DPMM FC (0-1), dan Tampines Rovers (1-0).

Maung Bandung menyapu bersih seluruh pertandingan, tanpa sekali pun kebobolan.

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"Kami menang lagi, clean sheet, dan karena ini pertandingan yang berat, terutama karena ini adalah yang ketiga berturut-turut," ucap dia.

Pada pertandingan melawan Tampines Rovers FC, satu-satunya gol dicetak oleh Balsa Sekulic.

Winger Persib Luka Menalo menyampaikan komentarnya seusai timnya membawa tiket semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara Grup A.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Piala Presiden 2026  Luka Menalo 
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