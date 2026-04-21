JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Selamat dari Terkaman Dewa United, Tapi Kesalahan Ini Bikin Bojan Hodak Geram

Selasa, 21 April 2026 – 05:07 WIB
Pertandingan Dewa United (jersei hitam) vs Persib Bandung (jersei putih-biru) pada pekan ke-28 BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung harus puas berbagi angka saat menyambangi markas Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Dewa United vs Persib di Stadion Internasional Banten, Minggu (21/4/2026) malam, berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Maung Bandung sempat dalam posisi terjepit setelah Dewa United unggul dua gol melalui aksi Alex Martins Ferreira pada menit ke-24 dan Ricky Kambuaya (61').

Persib bangkit lewat dua gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Thom Haye melalui penalti (77') dan sundulan Andrew Jung (81').

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui pertandingan berlangsung seru dengan banyak peluang tercipta. Namun, dia menilai timnya seharusnya bisa meraih hasil lebih baik.

"Laga berjalan menarik dengan banyak momen penting. Dari sisi menyerang kami cukup oke karena mampu mengejar ketertinggalan."

"Namun, seharusnya kami bisa mencetak gol lebih banyak," ucapa pelatih asal Kroasia itu.

Meski Persib terhindar dari kekalahan, Hodak tetap menyoroti sejumlah kesalahan yang dinilai tidak perlu terjadi dan berujung pada gol lawan.

Persib Bandung berhasil selamat dari terkaman Dewa United. Namun, ada kesalahan fatal yang membuat Bojan Hodak geram.

TAGS   Persib  Dewa United  Persib Bandung  Bojan Hodak  Super League 
