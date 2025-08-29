Close Banner Apps JPNN.com
Persib Selangkah Lagi Dapatkan Eliano Reijnders? Bojan Hodak Merespons Begini

Jumat, 29 Agustus 2025 – 14:20 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung dikabarkan makin dekat untuk mendapatkan jasa pemain muda Timnas Indonesia Eliano Reijnders. 

Pemain berposisi winger itu disebut-sebut datang ke Persib dengan status pinjaman dari klub Eredivisie, PEC Zwolle.

Berdasarkan data Transfermarkt, peluang terjadinya transfer Eliano ke Persib mencapai 77 persen. Sejumlah media Belanda juga sudah ramai memberitakan kabar kepindahan sang pemain ke Liga Indonesia.

Eliano tak Masuk Rencana Klub

Eliano yang masih terikat kontrak dengan Zwolle hingga 2027 disebut tak masuk dalam rencana utama klub.

Dari tiga laga awal Eredivisie musim ini, pemain berusia 20 tahun itu selalu berstatus sebagai pengganti. Kondisi tersebut membuat opsi peminjaman ke Persib semakin terbuka.

Merespons hal ini, Pelatih Persib Bojan Hodak berkelakar jika Eliano punya paspor maka peluangnya gabung Persib terbuka lebar

Hodak justru mengalihkannya pada status Eliano sebagai adik kandung dari penggawa Manchester City, Tijjani Reijnders. 

"(Eliano Reijnders) Siapa? Dia pemain dari Manchester City? Dia akan datang ke sini untuk membuat paspor?," kilah Hodak di Bandung, Jumat (29/8/2025). 

Respons pelatih Bojan Hodak mengenai rumor kedatangan Eliano Reijnders ke Persib Bandung menjelang ditutupnya jendela transfer.

