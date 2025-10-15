Persib Sulit Kalahkan PSBS Biak, Bojan Hodak Minta Pemainnya Jangan Remehkan Lawan  

jpnn.com, BANDUNG -

Persib Bandung akan menghadapi PSBS Biak pada pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26, Jumat (17/10/2025).

Laga yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, itu diprediksi berjalan ketat, sebab tuan rumah berambisi penuh mengalahkan Persib.

PSBS Biak dalam beberapa laga sulit meraih kemenangan setiap kali tampil di kandang. Kondisi ini coba dimanfaatkan Persib untuk mencuri poin.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan tidak hanya Biak, seluruh tim di Liga 1 pasti punya ambisi untuk mengalahkan timnya.

Penyebabnya karena Persib adalah juara bertahan Liga 1 dua musim berturut-turut.

"Semua akan termotivasi menghadapi Persib karena kami dua kali menjadi juara. Jadi semua tidak mau kami menjadi juara dan itu nomal," kata Hodak di Bandung, Rabu (15/10).

"Itu alasannya saya pernah mengatakan bahwa untuk menjadi juara liga kedua kali atau ketiga kalinya akan selalu lebih sulit, ketimbang saat pertama menjadi juara," lanjutnya.