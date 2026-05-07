Persib Superior atas Persija, Bojan Hodak: Derbi Tak Punya Favorit

jpnn.com - Persib Bandung memiliki catatan apik saat menghadapi Persija Jakarta dalam tiga musim terakhir.

Namun, Pelatih Persib Bojan Hodak mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena mejelang duel panas kontra Macan Kemayoran.

Laga sarat gengsi antara Persija melawan Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Meski Persib belum pernah kalah dari rival abadinya itu dalam tiga tahun terakhir, Hodak melihat Persija bakal tampil jauh lebih berbahaya.

Menurutnya, tekanan yang kini dihadapi Macan Kemayoran bisa membuat pertandingan berlangsung [ anas sejak menit awal.

"Persija adalah tim yang bagus. Mereka belanja paling banyak dan mengeluarkan banyak uang. Saya yakin mereka kecewa karena tidak berada di posisi pertama," ujar Bojan.

Pelatih asal Kroasia itu menilai Persija akan habis-habisan demi menyelamatkan posisi mereka di klasemen. Apalagi, duel bertajuk derbi selalu menghadirkan tensi tinggi dan sulit ditebak hasil akhirnya.

"Ini adalah derbi, dan dalam derbi tidak ada favorit,” tegasnya.