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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Tak Bisa Menurunkan Tim Seperti Itu di Piala Presiden 2026

Selasa, 21 Juli 2026 – 14:18 WIB
Persib Tak Bisa Menurunkan Tim Seperti Itu di Piala Presiden 2026 - JPNN.COM
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Tukang racik Persib Bandung Igor Tolic mengatakan seluruh jajaran pelatih terus berusaha memastikan tim berada dalam kondisi terbaik saat musim baru bergulir.

Saat ini pun Persib terus memaksimalkan persiapan menjelang laga perdana turnamen pramusim bernama Piala Presiden 2026, menghadapi Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7).

Memasuki pekan terakhir sebelum Piala Presiden 2026 dimulai, Tolic terus mematangkan berbagai aspek, mulai dari komposisi pemain hingga kondisi fisik skuad.

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"Kami mencoba yang terbaik untuk membentuk tim terbaik yang memungkinkan. Setiap hari kami mengecek kondisi para pemain. Kami ingin membuat tim yang bagus," kata Tolic.

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, pemantauan kondisi fisik pemain menjadi prioritas utama mengingat waktu persiapan menuju Piala Presiden relatif singkat.

Karena itu, setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk mengevaluasi perkembangan kebugaran sekaligus menentukan komposisi tim yang paling siap bertanding.

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Selain mengejar performa terbaik, Piala Presiden 2026 juga akan dimanfaatkan sebagai ajang memberi pengalaman bertanding kepada para pemain muda.

Tolic menilai kehadiran talenta muda sangat penting untuk membangun kedalaman skuad yang kompetitif sepanjang musim.

Persib terus memaksimalkan persiapan menjelang laga perdana turnamen pramusim bernama Piala Presiden 2026.

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TAGS   Persib  Piala Presiden 2026  Igor Tolic  Persib Bandung  Arema FC  Persib Vs Arema FC 
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