Persib Tak Panik Tanpa Bojan Hodak, Pemain Sudah Tahu Tugasnya

jpnn.com, JAKARTA - Bek andalan Persib Bandung Frans Putros menegaskan timnya tak akan goyah meski harus tampil tanpa kehadiran pelatih Bojan Hodak saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026.

Maung Bandung dijadwalkan bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) malam WIB, dalam laga krusial penentuan gelar.

Namun absennya Bojan Hodak di tepi lapangan diyakini tak akan mengurangi kekuatan Persib.

Frans Putros menunjukkan keyakinan tinggi skuad Persib sudah sangat memahami instruksi dan pola permainan yang disiapkan selama sepekan terakhir.

Menurutnya, seluruh pemain kini sudah tahu apa yang harus dilakukan di lapangan tanpa harus terus diarahkan dari pinggir lapangan.

"Kami sudah menjalani persiapan selama satu minggu penuh. Semua pemain tahu apa yang harus dilakukan," ujar Putros di Parepare.

Bek timnas Irak itu menegaskan taktik tim sudah dipahami dengan baik oleh seluruh pemain, sehingga absennya Bojan Hodak bukan ancaman besar bagi performa Persib dalam laga panas kontra PSM.

"Kami juga sudah memahami taktik untuk pertandingan nanti. Jadi menurut saya, absennya coach tidak akan menjadi masalah," lanjutnya.