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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Tak Punya Banyak Waktu, Pengakuan Pelatih Fisik Ini Bikin Arema Wajib Waspada

Rabu, 22 Juli 2026 – 06:08 WIB
Persib Tak Punya Banyak Waktu, Pengakuan Pelatih Fisik Ini Bikin Arema Wajib Waspada - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan sebagai persiapan menghadapi Piala Presiden 2026. Foto: Persib.

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung tak memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan menghadapi Piala Presiden 2026.

Namun, keterbatasan itu tak membuat tim pelatih kehilangan kepercayaan diri saat menghadapi Arema FC pada laga pembuka turnamen pramusim tersebut.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Arema akan di digelar Stadion Si Jalak Harupat pada Sabtu (25/7/2026).

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Kondisi Kebugaran Pemain Persib

Kondisi kebugaran Adam Alis dan kawan-kawan disebut terus mengalami peningkatan. Tim pelatih pun optimistis skuad Maung Bandung mampu tampil kompetitif sejak pertandingan pertama.

Pelatih fisik Persib Karlo Reinholz menilai seluruh pemain memperlihatkan perkembangan yang sesuai dengan target selama menjalani program pramusim.

"Kami memang tidak memiliki waktu persiapan yang panjang. Meski begitu, kondisi para pemain terus membaik."

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"Yang terpenting sekarang ialah memastikan mereka memahami bahwa turnamen ini merupakan kompetisi resmi, sehingga mental bertanding juga harus dipersiapkan sebaik mungkin," jelasnya.

Program Latihan Persib

Menurut Reinholz, aspek fisik bukan satu-satunya fokus yang dibangun selama masa persiapan. Sejak hari pertama latihan, staf pelatih langsung menggabungnkan program kebugaran dengan kebutuhan teknis di lapangan.

Persib Bandung tak memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan menghadapi Piala Presiden 2026. Namun, Arema FC harus tetap waspada.

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TAGS   Persib  Arema  Persib Bandung  Piala Presiden 2026  Persib Vs Arema 
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