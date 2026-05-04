Persib Tak Terlena Kemenangan, PSIM Yogyakarta Tetap Sebagai Ancaman

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menjaga asa juara Liga 1 2025/26 dengan berusaha meraih kemenangan saat melawan PSIM Yogyakarta.

Laga pekan ke-31 BRI Super League itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin (4/5/2026) malam.

Maung Bandung punya modal bagus setelah di laga sebelumnya meraih kemenangan dramatis 4-2 dari Bhayangkara FC.

Pulang dari Lampung dengan mental yang bagus, Marc Klok cum suis ingin melanjutkan hasil positif di sisa empat laga terakhir.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan situasi ruang ganti pemain sedang dalam kondisi positif. Seluruh pemain tampak bersemangat menjelang pertandingan malam ini.

"Atmosfer (tim) sedang bagus, karena hasil pertandingan terakhir dan performa di babak kedua saja," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

PSIM Yogyakarta kini ada di posisi ke-10 dengan nilai 39 poin. Pada leg pertama, Laskar Mataram—julukan PSIM—menahan imbang Persib Bandung dengan skor seri 1-1.

"Kami sedang fokus pada Jogja (PSIM), tim yang terorganisir dengan baik, sulit dikalahkan di semua pertandingan mereka, bahkan ketika mereka kalah, mereka kalah dengan satu gol saja," ungkapnya.