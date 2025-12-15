Persib Takluk dari Malut United, Thom Haye Ungkap Masalah Besar

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menyerah 0-2 dari Malut United dalam laga tunda pekan ke-12 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12) malam.

Kekalahan itu menjadi yang ketiga dialami skuad asuhan Bojan Hodak di musim ini. Dua tim yang pernah mengalahkan Persib sebelumnya adalah Persijap Jepara (1-2) dan Persita Tangerang (1-2).

Gelandang Persib Thom Haye mengungkapkan performa para pemain memang tidak dalam kondisi terbaik. Mereka didera kelelahan ekstrem karena jarak tempuh perjalanan yang jauh dan padatnya jadwal pertandingan.

"Kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi ini sangat sulit, baru pagi kami tiba, pukul 07.00. Jadi, bahkan kami tidak memiliki dua malam untuk tidur," kata Haye, Senin (15/12).

Menurutnya, dia dan rekan-rekan datang ke Ternate berusaha menampilkan yang terbaik. Berbagai strategi dicoba, termasuk rotasi pemain. Namun, fakta di lapangan berkata berbeda.

"Saya masih berpikir kami bisa meraih hasil yang lebih baik hari ini, tetapi bagi saya, pemain profesional, sulit untuk melakukan itu saat kami memiliki persiapan (singkat) yang seperti ini," ujarnya.

Haye ingin melupakan kekalahan di Ternate dan bangkit saat melawan Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Dia pun mengajak Bobotoh untuk terus mendukung Persib dan bangkit bersama ketika tampil di kandang akhir pekan ini.