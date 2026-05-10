Persib Taklukkan Persija, Farhan Minta Bobotoh tak Euforia Berlebihan

Minggu, 10 Mei 2026 – 20:28 WIB
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berbicara seusai menyaksikan laga Persib melawan Persija di Mapolrestabes Bandung, Kota Bandung, Minggu (10/5/2026). ANTARA/Rubby Jovan

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada laga Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta Bobotoh, julukan suporter setia Persib Bandung, tidak melakukan euforia berlebih seusai Maung Bandung menang melawan Persija.

Menurut Farhan, kegembiraan atas kemenangan Persib merupakan hal yang wajar, namun dia meminta perayaan tetap berlangsung tertib dan tidak mengganggu masyarakat lain.

“Bahagia sih bahagia, euforia sudah pasti, saya tidak bisa cegah tetapi tolong perhatian kita senang-senangnya jangan sampai bikin susah orang lain ya,” kata Farhan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/5).

Dia pun memastikan unsur forkopimda bersama aparat keamanan telah disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama perayaan berlangsung.

Menurut Farhan, pengamanan melibatkan jajaran kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, hingga aparat kewilayahan.

“Bagaimanapun juga menjaga agar kegembiraan ini menjadi sebuah kegembiraan yang ada dalam koridornya,” ujar Farhan.

Dia menambahkan pihaknya akan memantau langsung situasi Kota Bandung melalui Bandung Command Center.

