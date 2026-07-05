Persib Tambah Tim Pelatih, Igor Tolic Boyong 2 Kolega dari Kroasia

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi memiliki dua asisten pelatih di bawah nakhoda anyar, Igor Tolic.

Igor Tolic memboyong dua asisten asal Kroasia yakni Karlo Reinholz sebagai pelatih fisik dan Zlatko Runje sebagai asisten pelatih.

Kedua orang itu akan membantu Igor Tolic dalam hal menggenjot fisik para penggawa.

Karlo Reinholz dipercaya mengemban peran sebagai pelatih fisik menggantikan Miro Petric yang telah menjadi bagian dari perjalanan Persib selama tiga musim terakhir.

Kehadirannya diharapkan dapat menghadirkan pendekatan baru dalam pengembangan kondisi fisik pemain, sekaligus memperkuat fondasi performa tim sepanjang musim yang akan dihadapi.

Pelatih kelahiran 1 Juni 1990 tersebut datang dengan pengalaman di sejumlah klub Eropa.

Sebelum bergabung bersama Persib, Reinholz bertugas sebagai pelatih fisik di klub Bulgaria, Ludogorets Razgrad. Dia juga pernah mengemban tanggung jawab serupa bersama klub-klub Kroasia, NK Osijek dan Dinamo Zagreb.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan bahwa perekrutan Reinholz merupakan bagian dari proses penyusunan tim kepelatihan yang dilakukan secara matang bersama pelatih kepala, Igor Tolic.