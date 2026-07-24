Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Tanpa 7 Pemain Andalan, Igor Tolic Janji Tetap Sajikan Penampilan Terbaik

Jumat, 24 Juli 2026 – 16:16 WIB
Persib Tanpa 7 Pemain Andalan, Igor Tolic Janji Tetap Sajikan Penampilan Terbaik - JPNN.COM
Pelatih Persib Igor Tolic dan pemain, Adam Alis, saat konferensi pers Piala Presiden 2026 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung bakal tampil tanpa tujuh pemain andalan saat menghadapi Arema FC dalam laga perdana Piala Presiden 2026.

Turnamen pramusim itu bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026).

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, timnya sudah melakukan persiapan untuk pertandingan. Walaupun tidak menargetkan gelar juara, skuad Maung Bandung tetap serius menatap laga demi laga itu.

Baca Juga:

"Persiapan untuk turnamen berjalan dengan baik. Kami mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan ini sebaik mungkin sesuai kemampuan kami," kata Igor dalam konferensi pers di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Jumat (24/7).

Pangeran Biru akan melakoni laga perdana ini tanpa diperkuat tujuh pemain andalan yang sedang membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Antara lain, Marc Klok, Beckham Putra, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders, Thom Haye, dan Saddil Ramdani.

Baca Juga:

Meski Persib tidak diperkuat sejumlah pemain inti, Igor bertanggung jawab untuk keseriusan pemain di turnamen ini.

"Kami kehilangan beberapa pemain, tapi kami merasa bertanggung jawab pada para pendukung. Para Bobotoh yang akan membeli tiket dan datang ke pertandingan untuk mendukung tim. Jadi, kami harus menurunkan tim yang terbaik dan menampilkan permainan terbaik yang memungkinkan saat ini," tuturnya.

Begini persiapan Persib Bandung menjelang laga perdana melawan Arema FC di turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib  Igor Tolic  Piala Presiden  Piala Presiden 2026  Persib Vs Arema 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp