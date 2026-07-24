Persib Tanpa 7 Pemain Andalan, Igor Tolic Janji Tetap Sajikan Penampilan Terbaik

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung bakal tampil tanpa tujuh pemain andalan saat menghadapi Arema FC dalam laga perdana Piala Presiden 2026.

Turnamen pramusim itu bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026).

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, timnya sudah melakukan persiapan untuk pertandingan. Walaupun tidak menargetkan gelar juara, skuad Maung Bandung tetap serius menatap laga demi laga itu.

"Persiapan untuk turnamen berjalan dengan baik. Kami mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan ini sebaik mungkin sesuai kemampuan kami," kata Igor dalam konferensi pers di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Jumat (24/7).

Pangeran Biru akan melakoni laga perdana ini tanpa diperkuat tujuh pemain andalan yang sedang membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Antara lain, Marc Klok, Beckham Putra, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders, Thom Haye, dan Saddil Ramdani.

Meski Persib tidak diperkuat sejumlah pemain inti, Igor bertanggung jawab untuk keseriusan pemain di turnamen ini.

"Kami kehilangan beberapa pemain, tapi kami merasa bertanggung jawab pada para pendukung. Para Bobotoh yang akan membeli tiket dan datang ke pertandingan untuk mendukung tim. Jadi, kami harus menurunkan tim yang terbaik dan menampilkan permainan terbaik yang memungkinkan saat ini," tuturnya.