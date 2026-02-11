Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Tanpa Beckham Putra Menghadapi Ratchaburi FC, Bojan Hodak Masih Banyak Opsi Lain

Rabu, 11 Februari 2026 – 10:15 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Gelandang serang Persib Bandung Beckham Putra harus absen saat timnya menghadapi klub asal Thailand, Ratchaburi FC, pada pertandingan babak knock-out AFC Champions League Two (ACL 2). Leg pertama akan digelar Ratchaburi Stadium, Na Muang, Rabu (11/2) malam.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan Beckham terpaksa absen karena cedera yang dialmi pada laga Maung Bandung sebelumnya.

"Dia (Beckham Putra) cedera di laga sebelumnya dan dia akan pulih dalam 2-3 hari, tetapi kali ini kami tidak membawa dia," kata Bojan Hodak.

Beckham yang merupakan pemain jebolan diklat itu punya pengaruh yang cukup besar dalam tim.

Beckham mencetak dua gol saat Persib bertemu Ratchaburi FC di pertandingan pramusim pada pertengahan 2025 lalu.

Kala itu, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2 - 2.

Kendati Beckham kini harus absen, Bojan tak risau karena punya segudang pemain yang bisa jadi opsi.

Menurut Bojan, pencetak gol Persib Bandung bukan hanya Beckham Putra saja. Ada 21 pemain lain yang juga bisa berkontribusi bagi tim.

