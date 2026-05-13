Persib Tanpa Bojan Hodak dan 2 Pemain Penting di Pekan ke-33

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung tak mendapat pendampingan pelatih Bojan Hodak di tepi lapangan saat tim bertarung menghadapi tuan rumah PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League di Stadion B.J Habibie, Parepare akhir pekan ini.

Itu lantaran pria Kroasia yang identik dengan penampilan plontos itu harus menjalani hukuman setelah menerima kartu kuning ke-6. Hodak harus absen di bench.

"Hodak mendapat kartu kuning ke-6 yang membuatnya harus absen untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Hodak pernah dilarang mendampingi tim saat menghadapi Malut United di Stadion Gelora Kie Raha Ternate, 14 Desember 2025 dan laga kandang melawan Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 26 Februari 2026," bunyi pernyataan Persib.

Persib juga tak bisa memakai jasa dua pemain penting, yakni Federico Barba dan Luciano Guaycochea.

"Barba dan Lucho sama-sama mendapat kartu kuning ke-4 saat Persib menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei 2026."

Bagi Barba, ini adalah momen untuk pertama kalinya harus absen karena hukuman akumulasi kartu kuning.

Sementara itu, buat Lucho, sebelumnya pernah dua kali mendapat hukuman kartu merah. (pci/jpnn)

Jadwal Pekan ke-33 dan Klasemen Super League

