Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Tanpa Bojan Hodak dan 2 Pemain Penting di Pekan ke-33

Rabu, 13 Mei 2026 – 07:43 WIB
Persib Tanpa Bojan Hodak dan 2 Pemain Penting di Pekan ke-33 - JPNN.COM
Luciano Guaycochea (kiri) dan Federico Barba. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung tak mendapat pendampingan pelatih Bojan Hodak di tepi lapangan saat tim bertarung menghadapi tuan rumah PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League di Stadion B.J Habibie, Parepare akhir pekan ini.

Itu lantaran pria Kroasia yang identik dengan penampilan plontos itu harus menjalani hukuman setelah menerima kartu kuning ke-6. Hodak harus absen di bench. 

"Hodak mendapat kartu kuning ke-6 yang membuatnya harus absen untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Hodak pernah dilarang mendampingi tim saat menghadapi Malut United di Stadion Gelora Kie Raha Ternate, 14 Desember 2025 dan laga kandang melawan Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 26 Februari 2026," bunyi pernyataan Persib.

Baca Juga:

Persib juga tak bisa memakai jasa dua pemain penting, yakni Federico Barba dan Luciano Guaycochea.

"Barba dan Lucho sama-sama mendapat kartu kuning ke-4 saat Persib menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei 2026."

Bagi Barba, ini adalah momen untuk pertama kalinya harus absen karena hukuman akumulasi kartu kuning.

Baca Juga:

Sementara itu, buat Lucho, sebelumnya pernah dua kali mendapat hukuman kartu merah. (pci/jpnn)

Jadwal Pekan ke-33 dan Klasemen Super League
Persib Tanpa Bojan Hodak dan 2 Pemain Penting di Pekan ke-33 Persib Tanpa Bojan Hodak dan 2 Pemain Penting di Pekan ke-33ileague

Persib Bandung menghadapi PSM Makassar di Parepare pada pekan ke-33 Super League. Borneo FC main di Jepara.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Super League  PSM vs Persib  klasemen Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp