Persib Tanpa Eliano Reijnders saat Lawan PSBS Biak, Pelatih Ungkap Kondisi Saddil Ramdani

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memaksimalkan persiapan jelang laga perdana putaran dua BRI Super League 2025/25 melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (25/1/2026).

Pada pertandingan itu, Persib membawa misi kemenangan untuk bisa bertahan di puncak klasemen. Marc Klok cs tidak boleh terpeleset sebab tim lain juga punya kekuatan baru di leg kedua ini.

Dua hari menjelang pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak terus menggembleng stamina para pemain. Sejumlah penggawa yang sebelumnya absen saat laga big match melawan Persija Jakarta, pun dipastikan pulih.

Namun, ada satu nama yang absen saat tim menjamu PSBS, akhir pekan nanti. Dia ialah pemain serbabisa Eliano Reijnders, yang terkena akumulasi kartu kuning.

"Semuanya oke, kecuali Eli (Eliano Reijnders) karena akumulasi kartu," kata Bojan Hodak di Kota Bandung, Jumat (23/1).

Menurutnya, beberapa anak asuhnya sudah pulih dan kembali ke lapangan, yakni Saddil Ramdani, Luciano Guaycochea, Teja Paku Alam, dan Andrew Jung.

Kemudian, duo Timnas Marc Klok dan Thom Haye yang sudah kembali dari perjalanan Eropa. Keduanya kembali berlatih dan mendapat arahan langsung dari pelatih.

"Pemain yang mengalami cedera sudah mulai berlatih lagi, kecuali Saddil yang baru akan bergabung latihan lusa. Sedangkan sisanya, Lucho sudah bergabung, Marc dan Thom sudah ada di sini, mereka sudah berlatih normal," jelasnya.