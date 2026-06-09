Persib Terancam Kehilangan Setengah Skuad, Umuh Bercerita Panjang Lebar

Selasa, 09 Juni 2026 – 14:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung berpotensi menghadapi perubahan besar dalam menyusun kekuatan untuk musim depan.

Harapan mempertahankan sebagian besar pemain ternyata mulai memudar setelah manajemen melihat perkembangan terbaru di bursa transfer.

Manajer Persib, Umuh Muchtar, mengungkapkan prediksi awal yang menyebut sekitar 80 persen skuad akan bertahan kini mengalami perubahan signifikan.

Banyaknya pemain yang diminati klub lain membuat peluang mempertahankan kerangka tim juara tidak lagi sebesar yang diperkirakan sebelumnya.

Awalnya Persib cukup percaya diri dapat menjaga stabilitas skuad dengan mempertahankan mayoritas pemain.

Namun, kondisi saat ini membuat kemungkinan tersebut menyusut hingga hanya sekitar separuh tim yang berpotensi bertahan.

"Iya, tetapi kalau sekarang lain cerita. Tadinya 80 persen, ternyata bisa jadi fifty-fifty," ujar Umuh.

Situasi tersebut membuat Persib berpotensi melakukan perombakan besar-besaran pada musim depan.